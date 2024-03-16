Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил полузащитника Арду Гюлера за неординарное решение на поле.

19-летний футболист вышел на замену на 85-й минуте матча Ла Лиги против «Осасуны» (4:2), а в компенсированное время едва не поразил ворота: турок попал в перекладину, нанеся удар с центра поля.

«Только великий талант может увидеть такую возможность. Неважно, забил он или нет. Для нас это гол», – приводит журналист Экрем Конур послематчевые комментарии Анчелотти.

Напомним, что совсем недавно Арда Гюлер забил свой дебютный гол за «сливочных», поразив ворота «Сельты».