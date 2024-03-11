Браим Диас разочарован поведением сборной Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас остался разочарован поведением руководства сборной Испании. По информации от журналиста Аранки Родригеса, хавбек «королевского клуба» до последнего ждал вызова от «красной фурии», но в конечном итоге решил сменить футбольное гражданство и стать игроком сборной Марокко.

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте так и не вышел на контакт с Диасом, который надеялся, что в марте его вызовут на ближайшие матчи. Полузащитник хотел поехать на летний чемпионат Европы, но теперь игроку это не светит.

Диас в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. 24-летний полузащитник ранее выступал за «Милан» и «Манчестер Сити».