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Сборная Марокко официально подтвердила вызов Браима Диаса

14 Марта 2024 • 00:05 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
16.03 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас должен дебютировать за свою новую национальную команду уже в текущем месяце.

24-летний футболист выбирал между сборными Испании и Марокко, в итоге отдав предпочтение африканской команде. Теперь эта информация подтверждена официально: марокканцы огласили заявку на мартовские матчи, и в ней нашлось место для хавбека «Реала».

Коллектив Валида Реграги проведёт товарищеские встречи против сборных Анголы (22 марта) и Мавритании (26 марта).

Браим Диас представлял цвета сборной Испании на молодёжном уровне, а также провёл один товарищеский матч за главную команду «красной фурии».

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