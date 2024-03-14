Сборная Марокко официально подтвердила вызов Браима Диаса

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас должен дебютировать за свою новую национальную команду уже в текущем месяце.

24-летний футболист выбирал между сборными Испании и Марокко, в итоге отдав предпочтение африканской команде. Теперь эта информация подтверждена официально: марокканцы огласили заявку на мартовские матчи, и в ней нашлось место для хавбека «Реала».

Коллектив Валида Реграги проведёт товарищеские встречи против сборных Анголы (22 марта) и Мавритании (26 марта).

Браим Диас представлял цвета сборной Испании на молодёжном уровне, а также провёл один товарищеский матч за главную команду «красной фурии».