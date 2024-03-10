Браим Диас сделал выбор между сборными Испании и Марокко

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас решил, за какую сборную будет выступать.

Как сообщалось ранее, 24-летнего игрока хотят видеть сразу в двух национальных командах – испанской и марокканской. Хавбеку предстоит дать ответ до мартовского международного перерыва, и он, похоже, уже сделал свой выбор. По обновлённым данным Marca, Диас решил представлять сборную Марокко, а не Испании. Он может дебютировать за коллектив Валида Реграги в товарищеской поединке против сборной Анголы, который состоится 22 марта.

Браим Диас выступал за Испанию на юношеском и молодёжном уровнях, а также провёл одну игру за главную сборную страны (товарищеский матч против Литвы в 2021 году).