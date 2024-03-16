Анчелотти – о 200 победе во главе «Реала»: Этого недостаточно, идём к 201-й

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал свой комментарий после одержанной 200 победы во главе «сливочных».

Сегодня, 16 марта «Реал» на выезде нанёс поражение «Осасуне» со счётом 4:2. Эта победа стала для итальянского специалиста 200 в «Реале».

- Очень рад, что добился всех этих побед, но этого недостаточно, мы продолжим, идём к 201, - приводит слова Анчелотти Marca.

64-летний дважды становился главным тренером «Реала». В первый раз он возглавил команду в 2013 году и проработал до 2015 года. Второе его пришествие было в 2021 году.

Анчелотти с «Реалом» дважды выигрывал Лигу чемпионов, столько же раз побеждал на клубном чемпионате мира и Кубке Испании, а также один раз выигрывал чемпионат Испании