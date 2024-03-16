«Реал» потерял Винисиуса на один матч

В субботу «Реал» проводит гостевой матч испанской Ла Лиги против «Осасуны». В концовке первого тайма жёлтую карточку за неспортивное поведение получил нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор.

Теперь Винисиус будет вынужден пропустить одну игру «Реала» из-за дисквалификации в виде перебора жёлтых карточек. Бразилец не поможет «сливочным» 31 марта, когда команда Карло Анчелотти будет принимать «Атлетик».

Напомним, что Винисиус открыл счёт в игре против «Осасуны». Бразилец впервые за полтора года отличился в четырёх играх кряду.

Следить за матчем «Осасуна» - «Реал» можно в текстовой трансляции.