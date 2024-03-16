Хоселу не сыграет с «Осасуной»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу не сможет принять участие в поединке с «Осасуной», который состоится сегодня в рамке очередного тура чемпионата Испании. По информации от клубного телеканала «сливочных», у форварда проблемы с желудком.

33-летний Хоселу мог выйти в стартовом составе своей команды, но теперь главный тренер Карло Анчелотти наверняка выпустит пару форвардов в лице Винисиуса Жуниора и Родриго.

Отметим, что Хоселу в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился 8 голами и 2 результативными передачами. В этом сезоне игрок выступает за «сливочных» на правах аренды из «Эспаньола», но летом «Реал» может выкупить форварда на постоянной основе.