Васкес высказался о своём будущем

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес поделился ожиданиями о своём будущем. В конце сезона у опытного футболиста истекает контракт с «королевским клубом», но Лукас пока не знает, предложит ли ему руководство новое соглашение.

«Я очень счастлив в «Реале», но я не знаю, что произойдёт в будущем. Давайте посмотрим», – приводит слова защитника Madrid Xtra.

Отметим, что 32-летний Васкес в последние месяцы был связан с переходом в клубы из итальянской Серии А и Английской премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Лукас записал на свой актив один гол и три результативные передачи.