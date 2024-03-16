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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Осасуны» пожелали смерти Винисиусу

16 Марта 2024 • 21:01 Комментировать (2)
Осасуна
2:4
Реал Мадрид

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продолжает сталкиваться с негативным отношением к себе. Во время субботнего матча чемпионата Испании фанаты «Осасуны» скандировали фразу: «Винисиус, умри». Это слышно на видео, которое показали в программе на Movistar+.

Несколько дней назад Винисиуса на расовой почве перед матчем Лиги чемпионов оскорбляли болельщики «Атлетико». Звезда «Реала» потребовал от УЕФА принятия мер после случившегося.

Отметим, что «Реал» обыграл на выезде «Осасуну» со счётом 4:2. Винисиус оформил дубль. Мадридская команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Ла Лиги.

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Реал Мадрид Осасуна Винисиус Жуниор ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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Sergey999
16 Марта 2024 в 21:15
Может Вини прекратить на это реагировать, а вместо этого уничтожать соперников на поле??
Sparrow88
16 Марта 2024 в 21:23
Ну двушку он им положил за это ))
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