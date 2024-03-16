Фанаты «Осасуны» пожелали смерти Винисиусу

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продолжает сталкиваться с негативным отношением к себе. Во время субботнего матча чемпионата Испании фанаты «Осасуны» скандировали фразу: «Винисиус, умри». Это слышно на видео, которое показали в программе на Movistar+.

Несколько дней назад Винисиуса на расовой почве перед матчем Лиги чемпионов оскорбляли болельщики «Атлетико». Звезда «Реала» потребовал от УЕФА принятия мер после случившегося.

Отметим, что «Реал» обыграл на выезде «Осасуну» со счётом 4:2. Винисиус оформил дубль. Мадридская команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Ла Лиги.