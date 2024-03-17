Винисиус высказался после победы над «Осасуной»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор дал свой комментарий после уверенной победы над «Осасуной».

Встреча, прошедшая в рамках 29-го тура чемпионата Испании, завершилась со счётом 4:2. Винисиус отметился двумя забитыми голами.

- Вся команда сегодня играла отлично, не только я. Это потрясающий сезон для «Реала». Мы хорошо играем в защите и в атаке, забиваем много голов, - цитирует бразильского футболиста официальный сайт «Реала».

23-летний Винисиус в нынешнем сезоне Ла Лиги провёл 20 матчей и забил 12 голов. «Реал» лидирует в турнирной таблице, в активе мадридского клуба 72 набранных очка.