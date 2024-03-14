Гюлер не уйдёт из «Реала» летом

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер не будет отдан в аренду.

Слухи о возможном временном уходе 19-летнего футболиста появились в связи с его редкими появлениями на поле. В недавнем матче Ла Лиги против «Сельты» (4:0) юный турок забил свой дебютный гол за «Реал» после выхода на замену в концовке. В послематчевом интервью игрок отметил, что рад выступать за «сливочных» и намерен бороться за своё место в составе.

По обновлённым данным Diario AS, «Реал» не собирается отдавать Гюлера в аренду грядущим летом, сам атакующих хавбек также не думает об уходе куда-либо. Ожидается, что в новом сезоне у восходящей звезды будет более значимая роль в команде Карло Анчелотти.