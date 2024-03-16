Тони рассказал, в какой клуб хотел бы перейти

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони рассказал, в какую команду хотел бы перейти в летнее трансферное окно. Напомним, в приобретении англичанина заинтересованы такие клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

«Если «Брентфорд» захочет продать меня, клуб получит свои деньги. Я бы перешёл в «Реал» Мадрид и всё было бы хорошо», – с иронией сказал Тони в интервью изданию Sky Sports.

Айвен в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги провёл всего 9 матчей, где отметился 4 забитыми голами. В прошлом сезоне нападающий забил в чемпионате 20 голов и стал третьим лучшим бомбардиром АПЛ после Эрлинга Холанна и Гарри Кейна.