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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тони рассказал, в какой клуб хотел бы перейти

16 Марта 2024 • 13:59 Комментировать
Бёрнли
...
Брентфорд
1 3.30 X 3.70 2 2.15
Через 3 ч. 19 мин.

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони рассказал, в какую команду хотел бы перейти в летнее трансферное окно. Напомним, в приобретении англичанина заинтересованы такие клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

«Если «Брентфорд» захочет продать меня, клуб получит свои деньги. Я бы перешёл в «Реал» Мадрид и всё было бы хорошо», – с иронией сказал Тони в интервью изданию Sky Sports.

Айвен в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги провёл всего 9 матчей, где отметился 4 забитыми голами. В прошлом сезоне нападающий забил в чемпионате 20 голов и стал третьим лучшим бомбардиром АПЛ после Эрлинга Холанна и Гарри Кейна.

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БЁРНЛИ БРЕНТФОРД
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