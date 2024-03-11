Тренер сборной Испании высказался о решении Браима Диаса принять предложение Марокко

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался насчёт решения полузащитника мадридского «Реала» Браима Диаса сменить футбольное гражданство. Напомним, вскоре хавбек начнёт выступать за сборную Марокко. Браим хотел играть за Испанию, но так и не дождался вызова от тренера.

«Я не говорил с Браимом. Не важно, звонил я ему или нет, люди сами вольны выбирать, что хотят. В молодёжной сборной Испании я был тренером, который больше всего доверял Диасу. Я до сих пор его ценю и желаю ему всего наилучшего. Люди свободны в праве принимать решение. Я могу лишь выразить Браиму полное уважение», – цитирует де ла Фуэнте Madrid Zone.