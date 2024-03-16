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Гаджиев остался недоволен результатами жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов

16 Марта 2024 • 12:56 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
1 6.30 X 4.40 2 1.55
Через 4 ч. 57 мин.

Экс-наставник махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев остался недоволен результатами жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Специалист считает, что «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» не должны были встречаться между собой на столь ранней стадии. Гаджи назвал эти команды двумя главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов.

«В футбольной истории уже не раз были случаи, когда на крупнейших мировых турнирах главные фавориты встречались ещё до финала», – заключил Гаджиев в интервью Vprognoze.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Реал» встречались между собой в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов на стадии полуфинала. В прошлом сезоне в финал вышел «Манчестер Сити», а в 2022 году - «Реал». Победитель пары в обоих случаях становился обладателем Лиги чемпионов.

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