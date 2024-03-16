Анчелотти провёл 900 матчей в топ-лигах

В субботу «Реал» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Осасуной» в чемпионате Испании со счётом 4:2. Для рулевого «сливочных» Карло Анчелотти это была 900-я игра в топ-лигах, о чём рассказывается на официальном сайте мадридского клуба.

Стоит сказать, что Анчелотти тренировал в каждой из пяти лучших лиг Европы. Специалист в высших дивизионах работах в «Парме», «Ювентусе», «Милане», «Челси», «ПСЖ», «Реале», «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне». Во второй раз в карьере Анчелотти принял «Реал» летом 2021 года.

Отметим, что «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.