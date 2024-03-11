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Васкес: «Гюлеру было очень важно забить свой первый гол за «Реал», мы все за него рады»

11 Марта 2024 • 12:32 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
16.03 18:15

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал дебютный гол полузащитника Арды Гюлера в футболке «королевского клуба». В концовке вчерашней игры с «Сельтой» турок вышел на поле со скамейки запасных и в первой же атаке отметился голом.

«Дебютный мяч Арды – это потрясающие новости. Гюлеру было очень важно забить свой первый гол за «Реал», мы все за него рады. Надеюсь, это первый из многих его голов в футболке «Реала», – цитирует Васкеса Madrid Xtra.

Летом «Реал» заплатил за Гюлера 20 миллионов евро турецкому «Фенербахче». Первую половину сезона молодой полузащитник пропустил из-за различных травм.

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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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