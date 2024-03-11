Васкес: «Гюлеру было очень важно забить свой первый гол за «Реал», мы все за него рады»

Правый защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал дебютный гол полузащитника Арды Гюлера в футболке «королевского клуба». В концовке вчерашней игры с «Сельтой» турок вышел на поле со скамейки запасных и в первой же атаке отметился голом.

«Дебютный мяч Арды – это потрясающие новости. Гюлеру было очень важно забить свой первый гол за «Реал», мы все за него рады. Надеюсь, это первый из многих его голов в футболке «Реала», – цитирует Васкеса Madrid Xtra.

Летом «Реал» заплатил за Гюлера 20 миллионов евро турецкому «Фенербахче». Первую половину сезона молодой полузащитник пропустил из-за различных травм.