Винисиус на камеру выразил недовольство очередной карточкой

«Реал» в рамках 29-го тура чемпионата Испании одержал гостевую победу над «Осасуной».

Встреча завершилась со счётом 4:2. Голами в составе мадридского клуба отметились Браим Диас, Даниэль Карвахаль, а также Винисиус Жуниор, забивший два мяча.

В конце первого тайма Винисиус за свои эмоции получил жёлтую карточку, которая стала для него пятой в текущем сезоне. Футболист будет вынужден пропустить следующую игру против «Атлетика», которая состоится 31 марта.

Уходя в раздевалку на перерыв, бразилец сказал в камеру: «В каждом матче судьи дают мне жёлтую карточку, в каждом матче!». Об этом сообщает Cadena SER.