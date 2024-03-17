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В «Реале» недовольны Винисиусом – раскрыты подробности

17 Марта 2024 • 16:29 Комментировать
Осасуна
2:4
Реал Мадрид

Нападающий Винисиус Жуниор прекрасно показывает себя на футбольном поле, но в «Реале» растёт беспокойство по поводу поведения звёздного бразильца. Винисиус часто ведёт себя провокационно, что приводит к негативу в его адрес со стороны фанатов других клубов.

Как сообщает испанский Sport, Карло Анчелотти и футболисты прилагали усилия, чтобы направить Винисиуса в правильное русло с точки зрения поведения. Впрочем, из-за взрывного характера игрока эти попытки не дают эффекта.

В «Реале» считают, что поведение Винисиуса вредит имиджу клуба. Кроме того, клубу не нравится тот факт, что враждебное отношение фанатов других команд к Винисиусу создаёт на стадионах атмосферу, при которой «Реалу» играть становится сложнее.

«Реал» потерял Винисиуса на один матч

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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