Анчелотти высказался о победе над «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче 29-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».

Встреча прошла на стадионе «Эль-Садар» и завершилась победой «сливочных» со счётом 4:2.

- Отличная игра, мы хорошо действовали с первой до последней минуты, с хорошей самоотдачей и хорошим настроем. Это была важная победа, - приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» набрал 72 очка и увеличил отрыв от идущей второй «Жироны» до 10 очков. В тройку лидеров также входит «Барселона», в активе которой 61 балл.

В следующем туре подопечные Анчелотти на своём поле примут «Атлетик» из Бильбао, встреча пройдёт 31 марта и начнётся в 22:00 по мск.