Нагельсманн прокомментировал возвращение Крооса в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал возвращение полузащитника Тони Крооса в сборную Германии. Напомним, хавбек мадридского «Реала» готов принять участие на летнем чемпионате Европы.

«Тони очень важен, но мы не считаем его главным спасителем. Он знает, что может привнести в команду. С другой стороны, Кроос также знает о своих слабых сторонах. У него очень хороший инстинкт и уровень спокойствия спокойствие. Тони может быть блестящим связующим звеном между защитой и нападением. Я чрезвычайно рад, что после многих разговоров я убедил его вернуться», – сказал Нагельсманн на пресс-конференции.