Будущий новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вряд ли сыграет на Олимпиаде грядущим летом.

Олимпийские игры – 2024 пройдут в Париже, и звёздный форвард «ПСЖ» подумывал о том, чтобы сыграть за сборную Франции на домашнем турнире. По сведениям L'Equipe, Мбаппе вряд ли сможет это сделать из-за предстоящего перехода в «Реал». Мадридский клуб практически точно не отпустит француза на турнир, да и сам игрок не желает начинать свой дебютный сезон в новом клубе с восстановления после перегруженного лета.

Напомним, что Килиан Мбаппе должен перебраться в «Реал» на правах свободного агента. 25-летний футболист решил не продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий в июне.