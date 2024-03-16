Анчелотти прокомментировал решение Браима Диаса выступать за Марокко вместо Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти одобрил выбор полузащитника Браима Диаса.

24-летний игрок решил представлять на международном уровне сборную Марокко, хотя также претендовал на место в испанской национальной команде. Дебют Диаса за марокканцев может состояться уже в текущем месяце.

«Браим важен для «Реала». Думаю, он сделал правильный выбор, приняв решение выступать за сборную Марокко. У этой команды всё складывается очень удачно», – передаёт Madrid Zone заявление Анчелотти.

Браим Диас записал себе в актив восемь забитых мячей и четыре голевых паса в 32 играх за «Реал» в текущей кампании.