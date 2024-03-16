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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал решение Браима Диаса выступать за Марокко вместо Испании

16 Марта 2024 • 01:24 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
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Через 16 ч. 44 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти одобрил выбор полузащитника Браима Диаса.

24-летний игрок решил представлять на международном уровне сборную Марокко, хотя также претендовал на место в испанской национальной команде. Дебют Диаса за марокканцев может состояться уже в текущем месяце.

«Браим важен для «Реала». Думаю, он сделал правильный выбор, приняв решение выступать за сборную Марокко. У этой команды всё складывается очень удачно», – передаёт Madrid Zone заявление Анчелотти.

Браим Диас записал себе в актив восемь забитых мячей и четыре голевых паса в 32 играх за «Реал» в текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Испании Сборная Марокко Браим Диас ещё теги

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