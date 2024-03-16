Анчелотти: «Лунин вселяет в нас уверенность»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре вратаря команды Андрея Лунина.

— Лунин чувствует себя очень хорошо. Мы нашли вратаря, который вселяет в нас уверенность и очень уверен в себе, — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

В текущем сезоне Лунин провел 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и десять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

После 29 туров «Реал» находится на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 72 набранных очка. Ближайшими преследователями «сливочных» являются «Жирона» и «Барселона».