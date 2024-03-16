«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 23 матчей

Сегодня, 16 марта, мадридский «Реал» встречался на выезде с «Осасуной».

Игра 29-го тура чемпионата Испании завершилась победой «сливочных» со счетом 4:2.

Данный результат позволил «Реалу» продлить свою беспроигрышную серию до 23 матчей в рамках Ла Лиги. В этих встречах команда Карло Анчелотти одержала 17 побед и шесть раз сыграла вничью. Последний раз «Реал» проигрывал в сентябре в матче 6-го тура с «Атлетико» (1:3).

После 29 игр «Реал» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своей копилке 72 очка. Отрыв от идущей на втором месте «Жироны» составляет десять баллов.

