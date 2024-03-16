«Реал» до сих пор не проигрывал в текущем сезоне, когда Тчуамени выходил в старте

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени продлил личную беспроигрышную серию.

24-летний футболист отыграл весь матч против «Осасуны», в котором «сливочные» победили со счётом 4:2. Любопытно, что «сливочные» по-прежнему ни разу не проиграли в текущей кампании, когда Тчуамени появлялся на поле с первых минут. Последнее поражение коллектива Карло Анчелотти с французским хавбеком в старте датировано маем прошлого года – тогда мадридский гранд уступил «Валенсии» (0:1).

Следующий матч «Реала» состоится 31 марта – соперником будет «Атлетик» Бильбао. На данный момент мадридцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Жирону» на 10 очков.