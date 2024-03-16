Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» до сих пор не проигрывал в текущем сезоне, когда Тчуамени выходил в старте

16 Марта 2024 • 23:45 Комментировать
Осасуна
2:4
Реал Мадрид

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени продлил личную беспроигрышную серию.

24-летний футболист отыграл весь матч против «Осасуны», в котором «сливочные» победили со счётом 4:2. Любопытно, что «сливочные» по-прежнему ни разу не проиграли в текущей кампании, когда Тчуамени появлялся на поле с первых минут. Последнее поражение коллектива Карло Анчелотти с французским хавбеком в старте датировано маем прошлого года – тогда мадридский гранд уступил «Валенсии» (0:1).

Следующий матч «Реала» состоится 31 марта – соперником будет «Атлетик» Бильбао. На данный момент мадридцы уверенно возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Жирону» на 10 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени

Новости по матчу

16 Марта
23:48
Карвахаль: «Реал» выполнил задачу и увеличил отрыв в таблице»
23:45
«Реал» до сих пор не проигрывал в текущем сезоне, когда Тчуамени выходил в старте
22:09
Винисиус на камеру выразил недовольство очередной карточкой 1
21:53
Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» 1
21:30
Анчелотти провёл 900 матчей в топ-лигах
21:01
Фанаты «Осасуны» пожелали смерти Винисиусу 3
20:42
Анчелотти – о 200 победе во главе «Реала»: Этого недостаточно, идём к 201-й
20:41
Анчелотти: «Лунин вселяет в нас уверенность»
20:36
Анчелотти высказался о победе над «Осасуной»
20:19
«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 23 матчей
20:07
Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды 6
19:08
«Реал» потерял Винисиуса на один матч
18:55
Винисиус забил за «Реал» в четырёх матчах подряд впервые за полтора года
17:45
«Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 16
16:44
Хоселу не сыграет с «Осасуной»
16:29
Винисиус и Кроос попали в стартовый состав «Реала» на матч с «Осасуной»
13:59
Тони рассказал, в какой клуб хотел бы перейти
11:07
Осасуна - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:24
Анчелотти прокомментировал решение Браима Диаса выступать за Марокко вместо Испании
15 Марта
23:29
Точный прогноз и ставка на матч Осасуна – Реал чемпионата Испании – 16 марта 2024
21:33
В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри 7
18:23
Прогноз на точный счёт матча Осасуна — Реал Мадрид Ла Лиги — 16 марта 2024
18:11
«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса 1
14 Марта
16:57
Нагельсманн прокомментировал возвращение Крооса в сборную Германии
15:23
Себальос может пропустить матч с «Осасуной»
03:30
Гюлер не уйдёт из «Реала» летом
03:13
«Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпиаду
00:05
Сборная Марокко официально подтвердила вызов Браима Диаса
11 Марта
21:53
Камавинга не исключает, что завершит карьеру в «Реале»
13:55
Тренер сборной Испании высказался о решении Браима Диаса принять предложение Марокко 1
12:38
Васкес высказался о своём будущем
12:32
Васкес: «Гюлеру было очень важно забить свой первый гол за «Реал», мы все за него рады»
12:23
Браим Диас разочарован поведением сборной Испании
10 Марта
23:53
Браим Диас сделал выбор между сборными Испании и Марокко
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» В «Барселоне» случилась отставка С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Назван главный фаворит Лиги чемпионов, «Атлетико» ворвался в тройку
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Промес обратился к «Спартаку»
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Мальорка Мальорка
Гранада Гранада
1
0
1.83 3.40 4.40
Видео
Окончен
Осасуна Осасуна
Реал Мадрид Реал Мадрид
2
4
5.80 4.20 1.52
Видео
Окончен
Хетафе Хетафе
Жирона Жирона
1
0
2.80 3.35 2.40
Видео
Перерыв
Атлетик Б Атлетик Б
Алавес Алавес
2
0
1.55 3.75 6.20
Видео
17.03.24 в 16:00
Севилья Севилья
Сельта Сельта
1.96 3.45 3.70
Видео
17.03.24 в 18:15
Вильярреал Вильярреал
Валенсия Валенсия
1.98 3.60 3.50
Видео
17.03.24 в 18:15
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Альмерия Альмерия
1.89 3.60 3.85
Видео
17.03.24 в 20:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Бетис Бетис
2.15 3.30 3.35
Видео
17.03.24 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона Барселона
2.27 3.65 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
16 Марта
23:52 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Тяжело принять тот факт, что я не выигрывал Ла Лигу»
23:48 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Реал» выполнил задачу и увеличил отрыв в таблице»
23:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» до сих пор не проигрывал в текущем сезоне, когда Тчуамени выходил в старте
23:36 · Испания. Ла Лига
Хави готов сделать ставку на Фелиша в матче с «Атлетико» слухи
23:27 · Испания. Ла Лига
Гризманн вспомнил, как Симеоне отреагировал на его переход в «Барселону» 1
22:55 · Испания. Ла Лига
Рафинья рассказал, чего ждёт от матча «Барселоны» против «Атлетико»
22:38 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не ведёт переговоры с другими клубами – он хочет только в «Реал»
22:37 · Испания. Ла Лига
«Жирона» ещё раз проиграла, на сей раз «Хетафе» 2
22:18 · Испания. Ла Лига
Кубарси: «Барселона» ещё не лишилась надежд в Ла Лиге»
22:09 · Испания. Ла Лига
Винисиус на камеру выразил недовольство очередной карточкой 1
22:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» согласовал подписание звезды «Жироны»
21:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» 1
21:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти провёл 900 матчей в топ-лигах
21:12 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Мы доверяем Хави»
21:01 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Осасуны» пожелали смерти Винисиусу 3
Все новости
Рекомендуем