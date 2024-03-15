«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса

В руководстве «Реала» приняли решение подать жалобу в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса Жуниора на расовой почве. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Реал Мадрид» просит прокуратуру запросить у сил безопасности имеющиеся записи в обоих местах, чтобы установить авторов указанных оскорблений на расовой почве.

Как информирует издание Marca, лига настроена осудить действия болельщиков. По мнению представителей Ла Лиги, виновные должны понести наказание, несмотря на то что оскорбительные скандирования в адрес бразильца были в игре, которая проводилась под эгидой другой организации.

Стоит напомнить, что 12 марта перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи» фанаты «сине-гранатовых» скандировали «Винисиус, умри!».

