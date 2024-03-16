Карвахаль: «Реал» выполнил задачу и увеличил отрыв в таблице»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался после победы над «Осасуной».

Игра 29-го тура чемпионата Испании завершилась со счетом 4:2 в пользу «сливочных».

— Это была очень важная победа перед паузой на матчи сборных. Команда справилась с задачей и увеличила отрыв в таблице. Мы просто прочитали «Осасуну», которая оставляла много свободных зон, — цитирует Карвахаля пресс-служба мадридского коллектива.

В текущем сезоне 32-летний защитник появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

После 29 туров «Реал» находится на вершине турнирной таблицы, имея в своей копилке 72 балла.