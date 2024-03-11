Камавинга не исключает, что завершит карьеру в «Реале»

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга допускает, что мадридский клуб станет последним в его профессиональной карьере.

- «Реал» - клуб мечты для всех. Могу ли я завершить карьеру в «Реале»? Да, конечно, - приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

21-летний Камавинга до перехода в «Реал» в 2021 году выступал за «Ренн» на протяжении двух сезонов. Действующее соглашение француза со «сливочными» действует до 2029 года.

В текущем сезоне на счету хавбека 31 матч и две результативные передачи. В активе игрока 13 матчей за сборную Франции, в которых он забил один гол. Стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.