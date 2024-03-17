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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде – пятый игрок «Реала» с 3+ ассистами в матче Ла Лиги с 2011 года

17 Марта 2024 • 01:13 Комментировать
Осасуна
2:4
Реал Мадрид

Полузащитнику мадридского «Реала» Федерико Вальверде покорилось редкое достижение.

Уругваец трижды ассистировал товарищам по команде в субботнем поединке чемпионата Испании против «Осасуны» (4:2). Как отмечает Madrid Xtra, Вальверде стал лишь пятым с начала прошлого десятилетия игроком «сливочных», оформившим три или более результативных паса в одном матче Ла Лиги. Ранее это делали Лука Модрич (2022), Хамес Родригес (2015), Месут Озил (2012) и Анхель ди Мария (2011).

Федерико Вальверде провёл 29 поединков за «Реал» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, отметившись одним забитым голом и семью ассистами.

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Реал Мадрид Анхель Ди Мария Месут Озил Лука Модрич Хамес Родригес Федерико Вальверде ещё теги

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