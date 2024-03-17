Вальверде – пятый игрок «Реала» с 3+ ассистами в матче Ла Лиги с 2011 года

Полузащитнику мадридского «Реала» Федерико Вальверде покорилось редкое достижение.

Уругваец трижды ассистировал товарищам по команде в субботнем поединке чемпионата Испании против «Осасуны» (4:2). Как отмечает Madrid Xtra, Вальверде стал лишь пятым с начала прошлого десятилетия игроком «сливочных», оформившим три или более результативных паса в одном матче Ла Лиги. Ранее это делали Лука Модрич (2022), Хамес Родригес (2015), Месут Озил (2012) и Анхель ди Мария (2011).

Федерико Вальверде провёл 29 поединков за «Реал» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, отметившись одним забитым голом и семью ассистами.