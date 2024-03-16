Винисиус и Кроос попали в стартовый состав «Реала» на матч с «Осасуной»

В субботу «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Осасуны». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Браим Диас, Родриго, Винисиус Жуниор.

Напомним, что Джуд Беллингем пропустит игру по причине дисквалификации.

Матч Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Реал» на текущий момент лидирует в чемпионате Испании, опережая вторую «Жирону» на семь очков.