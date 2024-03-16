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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус и Кроос попали в стартовый состав «Реала» на матч с «Осасуной»

16 Марта 2024 • 16:29 Комментировать
Осасуна
...
Реал Мадрид
1 6.30 X 4.40 2 1.55
Через 0 ч. 14 мин.

В субботу «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Осасуны». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Браим Диас, Родриго, Винисиус Жуниор.

Напомним, что Джуд Беллингем пропустит игру по причине дисквалификации. 

Матч Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Реал» на текущий момент лидирует в чемпионате Испании, опережая вторую «Жирону» на семь очков.

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ОСАСУНА РЕАЛ МАДРИД
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