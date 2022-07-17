Луис Суарес рассказал, когда определится с новым клубом

Уже несколько месяцев уругвайский форвард Луис Суарес находится в поисках клуба - в мадридском «Атлетико» ему места больше не находится, руководство клуба еще до окончания сезона уведомило Суареса о том, что не рассчитывает на него впредь. Суарес хочет найти себе клуб в Европе, причем такой, который выступает в европейских турнирах (желательно в Лиге чемпионов), но пока что никаких особых прогрессов в этих поисках не зафиксировано.

Как сообщает El Mundo Deportivo, Суаресу нужна еще одна неделя для того, чтобы принять решение. Запасным вариантом для него является возвращение в уругвайский «Насьональ» - там, по крайней мере, он будет на виду в преддверии чемпионата мира в Катаре, в котором Суарес, естественно, хочет принять участие.