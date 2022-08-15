Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората вернулся и помог «Атлетико» разгромить «Хетафе»

 
15 Августа 2022 • 22:24 Комментировать (1)
Хетафе
0:3
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» вступил в новый сезон выездным матчем против «Хетафе». «Матрасники» играли первым номером, но уступили сопернику по количеству ударов. Хотя важнее то, как команды использовали эти моменты. Команда Диего Симеоне реализовала половину своих попыток. На 15-й минуте вернувшийся в столицу Испании Альваро Мората вколотил мяч в сетку ударом из-за штрафной. Спустя час он же удвоил счет благодаря перехвату мяча Жоау Фелишем. Последний голевой удар нанес Антуан Гризманн из полукружия штрафной - 3:0. Отдельно отметим форварда «Хетафе», который не раз мог отличиться, но ему мешали то штанга, то Ян Облак.

Протокол игры  
Хетафе0:3Атлетико М
  15'Мората Альваро (0:1)
  59'Мората Альваро (0:2)
  75'Гризманн Антуан (0:3)
Сория ДавидДьене ДаконамМитрович СтефанДуарте ДомингушИглесиас ХуанАнхилери ФабрисиоАленья Карлес  55' 58' (Порту Кристиан ( 58') Максимович Неманья 63' (Сеоане Хайме ( 63') Арамбарри МауроМайораль БорхаУнал Энес  19' 81' (Мата Хайме ( 81')
Запасные: Альварес ГастонАльгобия АнхельКонде ДиегоРодригес АлексПатрик Джон
Облак ЯнСавич СтефанВитсель АксельМандава РейнилдуМолина НауэльНьигес Сауль 62' (Карраско Янник ( 62'  90') Льоренте Маркос 62' (Де Пауль Родриго ( 62') Коке ХорхеЛемар Тома 62' (Гризманн Антуан ( 62') Мората Альваро 83' (Корреа Анхель ( 83') Фелиш Жоау 83' (Кунья Матеус ( 83')
Запасные: Марко МореноЭрмосо МариоГрбич ИвоЛоди РенанКондогбия Жоффрей
15 августа. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Хетафе Альваро Мората
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
15 Августа 2022 в 22:34
Никак не пойму почему Симеоне никак не наладит свою фишку-- игру в обороне ,не смотря на нули ,это не заслуга обороны , а бестолковость напов Гетафе и Облак в воротах .
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Атлетик Б 0:0 Мальорка 1.55 3.90 6.70
окончен Хетафе 0:3 Атлетико М 5.70 3.15 1.80
Идет 46 минута Бетис 2:0 Эльче 1.53 4.20 6.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Августа
22:24 · Испания. Ла Лига
Мората вернулся и помог «Атлетико» разгромить «Хетафе» 1
21:51 · Испания. Ла Лига
Ветеран «Атлетика» сыграл свой 500-й матч в Ла Лиге 3
21:34 · Испания. Ла Лига
«Самый удобный соперник» - Симеоне никогда не проигрывал «Хетафе»
21:26 · Испания. Ла Лига
Футболист «Барселоны» будет выступать за «Эльче»
21:18 · Испания. Ла Лига
Мората забил первый для себя с 2016 гол из-за пределов штрафной площади
20:25 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» не смог распечатать ворота «Мальорки»
20:00 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
19:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рассматривает возможность расторжения контракта одного из защитников
19:35 · Англия. Премьер-лига
​Симеоне хочет, чтобы Роналду перешёл в «Атлетико» 1 слухи
18:54 · Италия. Серия А
Инсайдер раскрыл условия контракта Депая с «Ювентусом»
18:42 · Англия. Премьер-лига
Предложение «МЮ» по Френки де Йонгу утратило актуальность
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделает новое предложение по Обамеянгу на этой неделе
17:44 · Англия. Премьер-лига
Бельерин готов расторгнуть контракт с «Арсеналом»
17:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я не понимаю «Барселону» 2
15:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» запросила 30 миллионов евро за Обамеянга
Все новости
Рекомендуем