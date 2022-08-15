Мората вернулся и помог «Атлетико» разгромить «Хетафе»

Мадридский «Атлетико» вступил в новый сезон выездным матчем против «Хетафе». «Матрасники» играли первым номером, но уступили сопернику по количеству ударов. Хотя важнее то, как команды использовали эти моменты. Команда Диего Симеоне реализовала половину своих попыток. На 15-й минуте вернувшийся в столицу Испании Альваро Мората вколотил мяч в сетку ударом из-за штрафной. Спустя час он же удвоил счет благодаря перехвату мяча Жоау Фелишем. Последний голевой удар нанес Антуан Гризманн из полукружия штрафной - 3:0. Отдельно отметим форварда «Хетафе», который не раз мог отличиться, но ему мешали то штанга, то Ян Облак.