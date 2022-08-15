Мората вернулся и помог «Атлетико» разгромить «Хетафе»

Мадридский «Атлетико» вступил в новый сезон выездным матчем против «Хетафе». «Матрасники» играли первым номером, но уступили сопернику по количеству ударов. Хотя важнее то, как команды использовали эти моменты. Команда Диего Симеоне реализовала половину своих попыток. На 15-й минуте вернувшийся в столицу Испании Альваро Мората вколотил мяч в сетку ударом из-за штрафной. Спустя час он же удвоил счет благодаря перехвату мяча Жоау Фелишем. Последний голевой удар нанес Антуан Гризманн из полукружия штрафной - 3:0. Отдельно отметим форварда «Хетафе», который не раз мог отличиться, но ему мешали то штанга, то Ян Облак.
Протокол игры
|15'Мората Альваро (0:1)
|59'Мората Альваро (0:2)
|75'Гризманн Антуан (0:3)
Сория Давид•Дьене Даконам•Митрович Стефан•Дуарте Домингуш•Иглесиас Хуан•Анхилери Фабрисио•Аленья Карлес 55'58' (Порту Кристиан (58') •Максимович Неманья63' (Сеоане Хайме (63') •Арамбарри Мауро•Майораль Борха•Унал Энес 19'81' (Мата Хайме (81')
Облак Ян•Савич Стефан•Витсель Аксель•Мандава Рейнилду•Молина Науэль•Ньигес Сауль62' (Карраско Янник (62') • 90'Льоренте Маркос62' (Де Пауль Родриго (62') •Коке Хорхе•Лемар Тома62' (Гризманн Антуан (62') •Мората Альваро83' (Корреа Анхель (83') •Фелиш Жоау83' (Кунья Матеус (83')
15 августа. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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