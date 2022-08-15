«Самый удобный соперник» - Симеоне никогда не проигрывал «Хетафе»

Мадридский «Атлетико» начинает очередную кампанию за чемпионским титулом с матча с «Хетафе». Этот клуб из мадридского пригорода - самый удобный соперник в карьере наставника «матрасников» Диего Симеоне. В качестве тренера он провел уже девятнадцать матчей против «Хетафе», выиграв семнадцать из них и дважды сыграв вничью. С точки зрения этой статистики у Симоне нет более удобного соперника.

Напомним, что аргентинский специалист возглавил команду в 2012 году и уже два раза привел ее к чемпионскому титулу.

Следить за событиями матча между «Хетафе» и «Атлетико» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.