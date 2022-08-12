«Атлетико» нанял на работу бразильского блогера, чтобы лучше продавать футболки

Прошлый сезон для мадридского «Атлетико» сложился не очень удачно, после успеха 2021 года от команды ждали куда как больше, чем с трудом добытое третье место в Ла Лиге. Проблемы «Атлетико» сказались на продажах футболок, и руководство клуба решилось на нестандартный ход для увеличения количества продаж.

Оно договорилось с известным бразильским блогером под псевдонимом Лува де Педрейро (в жизни - Иран Феррейра), который снискал популярность в социальных сетях благодаря своим роликам с красивыми трюками с мячом.

Шутка ли - более миллиона подписчиков в социальных сетях! Среди тех, кто ставил «нравится» его публикациям, были и Неймар, и Жоао Феликс, и другие известные бразильские игроки.

И вот теперь свои финты он показывает в футболке мадридского клуба с десятым номером на спине, уточняет испанское издание AS. Анхель Коореа, которому в действительности принадлежит «матрасная десятка», вряд ли в обиде. А может и научится чему-то у «инфлуенсера»...