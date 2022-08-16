Гризманн прервал затяжную безголевую серию

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился голом во вчерашнем поединке чемпионата Испании против «Хетафе» (3:0). Французский нападающий поразил ворота соперника под занавес второго тайма.

Таким образом, Антуан прервал длительную серию без забитых мячей. Гризманн отметился голом в матче Ла Лиги впервые с ноября прошлого года. Тогда он забил «Кадису», после чего в 15 играх подряд покидал футбольное поле без результативных ударов.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 31-летний нападающий провел за «матрасников» 26 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.