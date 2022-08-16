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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш оформил ассистентский хет-трик за «Атлетико»

 
16 Августа 2022 • 09:45 Комментировать
Хетафе
0:3
Атлетико М
окончен

В рамках стартового тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде встречался с «Хетафе». Столичный коллектив отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0. Голами отметились Антуан Гризманн и Альваро Мората, оформивший дубль.

Стоит отметить, что автором всех трех результативных передач стал португальский нападающий Жоау Фелиш. Таким образом, он оформил ассистентский хет-трик.

Следующий поединок «матрасники» проведут на домашнем стадионе «Ванда Метрополитано» против «Вильярреала». Встреча состоится в воскресенье, 21 августа. Начало матча запланировано в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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