Фелиш оформил ассистентский хет-трик за «Атлетико»

В рамках стартового тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде встречался с «Хетафе». Столичный коллектив отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0. Голами отметились Антуан Гризманн и Альваро Мората, оформивший дубль.

Стоит отметить, что автором всех трех результативных передач стал португальский нападающий Жоау Фелиш. Таким образом, он оформил ассистентский хет-трик.

Следующий поединок «матрасники» проведут на домашнем стадионе «Ванда Метрополитано» против «Вильярреала». Встреча состоится в воскресенье, 21 августа. Начало матча запланировано в 19:30 по московскому времени.