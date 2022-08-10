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Чемпионат Испании. Ла Лига

Касилья нашёл себе новый клуб

10 Августа 2022 • 23:25 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
4.70 3.25 1.90
15.08 20:30

Испанский голкипер Кико Касилья нашел себе новый клуб после расставания с «Лидсом», о котором мы уже сообщали. Бывший голкипер мадридского «Реала», который в настоящий момент сражается за Суперкубок Европы (посмотреть онлайн-трансляцию этого матча можно по ссылке на наш сайт), возвращается в Испанию - его пригласил «Хетафе», информация об этом появилась на официальном сайте мадридского клуба.

Касилья, которому 35 лет, подписал контракт в качестве свободного агента сроком на один год, но другие его подробности, к сожалению, не сообщаются.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Испании «Хетафе» проведет дома против «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Кико Касилья
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ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
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