Касилья нашёл себе новый клуб

Испанский голкипер Кико Касилья нашел себе новый клуб после расставания с «Лидсом», о котором мы уже сообщали. Бывший голкипер мадридского «Реала», который в настоящий момент сражается за Суперкубок Европы (посмотреть онлайн-трансляцию этого матча можно по ссылке на наш сайт), возвращается в Испанию - его пригласил «Хетафе», информация об этом появилась на официальном сайте мадридского клуба.

Касилья, которому 35 лет, подписал контракт в качестве свободного агента сроком на один год, но другие его подробности, к сожалению, не сообщаются.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Испании «Хетафе» проведет дома против «Атлетико».