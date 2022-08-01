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Миятович не советует Роналду переходить в «Атлетико»

01 Августа 2022 • 16:26 Комментировать (1)
Хетафе
...
Атлетико М
4.80 3.25 1.87
15.08 20:30

Бывший футболист мадридского «Реала», югославский специалист Предраг Миятович считает, что португальскому форварду Криштиану Роналду не стоит переходить в мадридский «Атлетико».

- Мне кажется, этот переход не может состояться в силу многих причин. Мне было бы странно увидеть его в составе «Атлетико», на поле в матче против «Реала». Не думаю, что такое может случиться, - цитирует Миятовича derbyderbyderby.it.

Криштиану Роналду играл в составе мадридского «Реала» с 2009 по 2018 год. После этого он три года провел в туринском «Ювентусе», а прошлом сезоне защищал цвета «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Миятович
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ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
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