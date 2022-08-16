Мората оценил свою игру в матче с «Хетафе»

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората высказался о победе над «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании. «Матрасники» уверенно выиграли на выезде со счетом 3:0. В активе нападающего два гола.

«Очень хочу выступать за эту команду. Считаю «Атлетико» одним из лучших клубов мира. Я здесь счастлив и намерен усердно работать. Для достижения высоких целей необходимо много тренироваться.

Мой дубль? Я уже говорил, что усердно тружусь для того, чтобы надевать эту футболку», - передает слова Альваро газета Marca.

Напомним, что Мората этим летом вернулся в «Атлетико» из туринского «Ювентуса», где играл на правах аренды.