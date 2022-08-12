Защитник «Атлетико» может перейти в «Брондбю»

Защитник мадридского «Атлетико» Даниэль Васс этим летом может вернуться на родину в Данию. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболиста готов подписать «Брондбю», за который Даниэль дебютировал в 2009 году.

Напомним, что Васс провёл всего один матч в Ла Лиге в составе мадридского «Атлетико» после зимнего перехода из «Валенсии». Игрок понимает, что вряд ли сможет пробиться в основу.

33-летний Васс был бы не против вернуться в родной «Брондбю». Несмотря на ситуацию с игровой практикой, Даниэль по-прежнему рассчитывает выступить за сборную Дании на грядущем чемпионате мира.