«Атлетико» сменил название домашнего стадиона

Мадридский «Атлетико» продал название домашнего стадиона. Арена, которая ранее называлась «Ванда Метрополитано», была переименована в «Чивитас Метрополитано».

Новым партнёром испанского клуба стало агентство недвижимости Civitas Pacensis, которое будет платить «Атлетико» по 10 миллионов евро в год. Договор с Wanda Group истёк в прошлом сезоне.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «матрасники» заняли третье место в турнирной таблице, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, ранее название своего стадиона также сменила «Барселона». Стадион «Камп Ноу» теперь будет называться «Spotify Камп Ноу».