Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» сменил название домашнего стадиона

19 Июля 2022 • 17:30 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
4.70 3.15 1.90
15.08 20:30

Мадридский «Атлетико» продал название домашнего стадиона. Арена, которая ранее называлась «Ванда Метрополитано», была переименована в «Чивитас Метрополитано».

Новым партнёром испанского клуба стало агентство недвижимости Civitas Pacensis, которое будет платить «Атлетико» по 10 миллионов евро в год. Договор с Wanda Group истёк в прошлом сезоне.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «матрасники» заняли третье место в турнирной таблице, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Напомним, ранее название своего стадиона также сменила «Барселона». Стадион «Камп Ноу» теперь будет называться «Spotify Камп Ноу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ванда Метрополитано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
18:21 · Испания. Ла Лига
​Агуэро вспомнил свою реакцию на уход Месси из «Барселоны» 1
17:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» сменил название домашнего стадиона
17:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может закрыть сделку по Кунде уже сегодня
15:31 · Испания. Ла Лига
​Кунде начинает искать дом в Барселоне
15:09 · Испания. Ла Лига
​Хави пропустит ближайший матч «Барселоны» - тренеру до сих пор не одобрили визу
14:39 · Италия. Серия А
Нето не входит в планы Хави, игрок интересен итальянскому топ-клубу
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следит за ситуацией с Джеймсом
13:07 · Англия. Премьер-лига
Переход Аспиликуэты в «Барселону» выглядит неизбежным
12:28 · Испания. Ла Лига
Александр Мостовой: «На игру «Барселоны» вряд ли сильно повлияет переход Левандовски»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду переживает, что Месси обойдёт его по голам в Лиге чемпионов 4
12:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о трансфере де Йонга в «МЮ»
12:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отменила презентацию Левандовски
11:53 · Англия. Премьер-лига
Между «Атлетико» и Роналду нет ничего серьёзного 1
11:46 · Испания. Ла Лига
Кавани выбрал новый клуб
11:01 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Бундеслига находится на более низком уровне, чем Ла Лига и АПЛ»
Все новости
Рекомендуем