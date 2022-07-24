Поклонники «Атлетико» раскупили 97 процентов абонементов

С Криштиану Роналду или без него, поклонники мадридского «Атлетико» готовы яростно поддерживать клуб в предстоящем сезоне. Как сообщает испанское издание AS, 97 процентов из болельщиков, которые купил абонементы на прошлый сезон, продлили свою подписку и на сезон 2022/2023.

Это ровно 55 тысяч продливших абонементы из общего числа в 57 048 человек, посещавших стадион клуба в прошлом году. До назначенной цели в 58 тысяч проданных абонементов (планка была взята в сезоне 2019/2020, последнем перед ковидными ограничениями), осталось лишь три тысячи абонементов.

Стоит заметить, что стоит абонемент на весь сезон отнюдь не дешево - вплоть от 2400 евро, но за эти деньги доступны и некоторые другие «фишки», в том числе присутствие в крытых ложах, с подачей еды и дополнительным монитором для наблюдения за игрой, а также встречи с футболистами.