«Атлетико» близок к контракту с Орье

Мадридский «Атлетико» близок к контракту с бывшим футболистом «ПСЖ» и «Вильярреала» Сержом Орье. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

Мадридцам нужен правый защитник после того, как команду покинул Кьеран Триппье, и Орье представляется Диего Симеоне идеальной заменой - и не только потому что у Триппье и Орье созвучные фамилии. Сейчас Орье является свободным агентом, и, как мы сообщали ранее, на его услуги претендуют также и такие клубы, как английский «Фулхэм» и турецкий «Галатасарай».

Мадридский клуб начнет выступления в новом сезоне испанской Ла Лиги 15 августа с гостевой игры с «Хетафе».