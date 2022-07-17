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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» близок к контракту с Орье

17 Июля 2022 • 23:18 Комментировать (1)
Хетафе
...
Атлетико М
4.70 3.20 1.90
15.08 20:30

Мадридский «Атлетико» близок к контракту с бывшим футболистом «ПСЖ» и «Вильярреала» Сержом Орье. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

Мадридцам нужен правый защитник после того, как команду покинул Кьеран Триппье, и Орье представляется Диего Симеоне идеальной заменой - и не только потому что у Триппье и Орье созвучные фамилии. Сейчас Орье является свободным агентом, и, как мы сообщали ранее, на его услуги претендуют также и такие клубы, как английский «Фулхэм» и турецкий «Галатасарай».

Мадридский клуб начнет выступления в новом сезоне испанской Ла Лиги 15 августа с гостевой игры с «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Серж Орье Трансферы футбола - лето 2022
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ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
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