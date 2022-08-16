Симеоне надеется, что Мората останется в «Атлетико»

Испанский нападающий Альваро Мората стал главной звездой мадридского «Атлетико» в дебютном матче сезона для мадридцев. Команда Диего Симеоне не оставила шансов «Хетафе», а Мората забил два гола. Аргентинский наставник клуба надеется, что Мората останется в команде, несмотря на частые слухи о том, что он может уйти.

- Я тренер, не владелец клуба, но как тренер, могу сказать, что он хорошо работает. Мората скромен, трудолюбив, и я надеюсь, что он останется с нами, - цитирует наставника издание Marca.

Мората ответил встречным реверансом:

- Мне очень нравится тут, и я буду стараться в каждой игре.

После первого тура «Атлетико» лидирует в чемпионате Испании.