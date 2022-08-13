Васс покинул «Атлетико» и вернулся в родную Данию

Мы уже сообщали о том, что 35-летний датский ветеран Даниэль Васс собрался вернуться на родину - им заинтересовался «Брондбю». В отличие от многих других трансферов, тут все решилось быстро - уже через пару дней после установления контактов Васс согласился на переход.

Контракт с ним, сообщает пресс-служба полуфиналиста Кубка УЕФА 1990\1991, подписан сроком на три года. Сумма трансфера не сообщается, но известно, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,75 миллионов евро.

Васс провел в «Атлетико» всего лишь полсезона, ранее он защищал цвета другого испанского клуба, «Валенсии».