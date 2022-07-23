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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Арсенал» и «Эвертон» отказались от приобретения Лемара

23 Июля 2022 • 14:59 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
4.70 3.15 1.90
15.08 20:30

Английские «Арсенал» и «Эвертон» отказались от идеи приобретения полузащитника мадридского «Атлетико» Тома Лемара. Французский полузащитник решил согласиться на снижение зарплаты в «Атлетико», ввиду неудачного прошлого сезона, и близок к подписанию нового контракта с мадридским клубом.

Тем не менее, перед этим его агенты попробовали предложить услуги 26-летнего игрока клубам английской Премьер-лиги. Но ни в «Арсенале», ни в «Эвертоне» на это не среагировали, сообщает Daily Express.

Любопытно, что в 2018 году «Арсенал» очень хотел заполучить Лемара, предлагая чуть ли не 100 миллионов евро, но в итоге тот оказался в «Атлетико». Четыре года в нем многое изменили для него.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон Тома Лемар Трансферы футбола - лето 2022
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ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
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