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Чемпионат Испании. Ла Лига

Морьентес зовёт Роналду в Ла Лигу - но не в «Атлетико»

27 Июля 2022 • 23:49 Комментировать
Хетафе
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Атлетико М
4.70 3.15 1.90
15.08 20:30

Экс-футболист мадридского «Реала» Фернандо Морьентес положительно оценивает перспективу возвращения в состав клуба Криштиану Роналду, но считает, что тому не следует уходить в «Атлетико». Морьентесу кажется странным подобный ход со стороны португальца, который девять лет отыграл в «Реале».

- Я считаю, что это странно, но бывает всякое. Хочу, чтобы Роналду вернулся в Ла Лигу. Но мне будет странно видеть его в футболке «Атлетико», - цитирует Морьентеса испанское издание AS.

Роналду выступал в составе мадридского «Реала» с 2009 по 2018 год, затем он отыграл три сезона в «Ювентусе», а последний год провел в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Фернандо Морьентес Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
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