Морьентес зовёт Роналду в Ла Лигу - но не в «Атлетико»

Экс-футболист мадридского «Реала» Фернандо Морьентес положительно оценивает перспективу возвращения в состав клуба Криштиану Роналду, но считает, что тому не следует уходить в «Атлетико». Морьентесу кажется странным подобный ход со стороны португальца, который девять лет отыграл в «Реале».

- Я считаю, что это странно, но бывает всякое. Хочу, чтобы Роналду вернулся в Ла Лигу. Но мне будет странно видеть его в футболке «Атлетико», - цитирует Морьентеса испанское издание AS.

Роналду выступал в составе мадридского «Реала» с 2009 по 2018 год, затем он отыграл три сезона в «Ювентусе», а последний год провел в «Манчестер Юнайтед».