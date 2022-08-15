Мората забил первый для себя с 2016 гол из-за пределов штрафной площади

Испанский нападающий Альваро Мората - большой специалист по игре в штрафной площади, но вне ее чувствует себя куда менее уверенно. В первом туре испанского чемпионата, который для «Атлетико» начался только сегодня с матча против «Хетафе», именно Мората открыл счет на 15-й минуте, увенчав быструю контратаку своей команды метким ударом из-за пределов штрафной площади.

Это был первый гол Мораты, забитый ударом из-за пределов штрафной площади, с декабря 2016 года. Тогда Мората забил, выступая за мадридский «Реал», и поразил он ворота «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Следить за событиями матча между «Хетафе» и «Атлетико» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.