Юранович подтвердил интерес «Атлетико»

Мы уже сообщали о том, что мадридский «Атлетико» интересуется кандидатурой Йосипа Юрановича - хорватского защитника «Селтика». Юранович провел в «Селтике» лишь один сезон, но произвел очень хорошее впечатление - настолько, что им заинтересовался «Атлетико». Йосип подтвердил интерес со стороны «матрасников».

- Честно говоря, я не следил за всем этим, но когда прочитал, спросил своего агента - и он подтвердил, что мной действительно интересуется «Атлетико». Но знаете, я и так играю за великий клуб - это «Селтик». Сейчас я думаю лишь о выступлениях за «Селтик» в Лиге чемпионов, - цитирует Юрановича телеканал RTL.