Куртуа: «Не согласились на ничью и были вознаграждены»

В матче тридцать второго тура чемпионата Испании мадридский «Реал» одержал волевую победу в Севилье - проигрывая по ходу матча 0:2, лидер чемпионата забил три гола во втором тайме, заработал очередные три очка. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пояснил природу успеха.

- Мы понимали, что соперник мало пропускает, а потому три гола за тайм - это что-то необычное. Выиграть на этом стадионе очень непросто, но мы усилили прессинг во второй половине игры, мы сравняли счет, не согласились на ничью и были вознаграждены победой, - цитирует слова Куртуа официальный сайт «Реала».